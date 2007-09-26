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В Минске переименовали улицу

26 сентября 2007 14:50
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Столичная улица Берсона переименована в улицу Эдварда Войниловича - видного общественного и политического деятеля Беларуси, мецената. В память о своих детях Сымона и Алены он построил красный костел, в котором и захоронен его прах. Улицей Всехсвятской стал безымянный проезд от Калиновского до Минской кольцевой автодороги. Инициатором такого названия выступил протоиерей Федор Повный, обратившись с просьбой на имя Главы государства. Проектируемым улицам в районе Гурского и проспектов газеты "Звязда" и Дзержинского присвоены имена писателя Янки Брыля и известного белорусского деятеля 16 века Льва Сапеги.
# общество

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