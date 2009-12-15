В Минске отштамповали образцы медалей к 65-летию Великой Победы

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Как будет выглядеть награда и кто достоин ее носить, лично утвердили Президенты стран СНГ

Специалисты поясняют: в Беларуси награды подобного типа штампуют с помощью пресса, а вот литьем занимаются в Китае. Гравер по эскизу создает матрицу, и все остальные медали штампуют по единому образцу. Юбилейную награду для всех ветеранов Второй Мировой разработали художники в России, а утвердили лично главы государств СНГ.

Владимир Трофименко, директор предприятия:

Наше правительство приняло решение, что для наших граждан, наших ветеранов медаль будет изготавливаться в Беларуси.

Медаль в форме круга, стандартные 32 миллиметра. На лицевой стороне — орден Славы первой степени, на оборотной — юбилейная надпись «65 лет Победы». Штамповать награду будут из латунного сплава – томпак. Его используют для чеканки, потому как он лучше всего передает рельеф . Место этой медали тоже определено — на левой стороне груди, после юбилейной «60 лет Победы».

Планируется, что к маю 2010 года награда обязательно найдет своих героев. Это практически все, кто прошел войну, даже те, кто в то время был ребенком. Кстати, в юбилейный год награду получат не только граждане стран СНГ, но и дальнего зарубежья, которые с 1941 по 1945 внесли свой вклад в нашу общую Великую Победу.

В Беларуси планируют изготовить 85 тысяч юбилейных медалей. От российских внешне они отличаться не будут, только специалист сможет определить разницу. Все дело в специальном уникальном фоне, на который наносится рельеф. Шагрень для медали, как водяные знаки для денежных купюр.

Владимир Трофименко, директор предприятия:

Повторить два участка сочетания точек фона практически невозможно – это является степенью защиты и подлинности медали.

Медали такой сложности в Беларуси могут производить только три предприятия. Не так давно Министерство обороны объявило тендер на изготовление юбилейной награды. Однако, кому выпала честь произвести столь почетный заказ, пока не говорят.