В Минске открывалась ежегодная выставка "Образование и карьера"

Это своего рода "день открытых дверей" для старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей.На одной экспозиционной площадке будут представлены ведущие учебные заведения республики, международные образовательные центры, языковые курсы, всего около 80 участников. Одна из основных целей выставки - сориентировать молодых людей в наиболее популярных профессиях рынка занятости, а также продемонстрировать и внедрить самые современные образовательные программы и информационные технологии в отечественную систему образования. Открыл выставку заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков.