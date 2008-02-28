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В Минске открывалась ежегодная выставка "Образование и карьера"

28 февраля 2008 12:12
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Это своего рода "день открытых дверей" для старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей.На одной экспозиционной площадке будут представлены ведущие учебные заведения республики, международные образовательные центры, языковые курсы, всего около 80 участников. Одна из основных целей выставки - сориентировать молодых людей в наиболее популярных профессиях рынка занятости, а также продемонстрировать и внедрить самые современные образовательные программы и информационные технологии в отечественную систему образования. Открыл выставку заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков.
# общество

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