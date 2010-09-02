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В Минске открывается Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового завета

02 сентября 2010 07:18
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Наиболее актуальные его темы на протяжении недели будут изучать около 70 ученых-библиистов разных конфессий.

Мероприятие пройдёт уже в пятый раз, однако в Беларуси — впервые.

Лучшие доклады включат в специальный сборник, который выйдет на русском и английском языках. Участники симпозиума посетят также институт теологии и известные монастыри Беларуси.

Святослав Рогальский, заместитель председателя оргкомитета Восточноевропейского международного симпозиума исследователей Нового завета:
Это и межконфессиональный диалог, и обсуждение самого главного предмета Cвятого писания — личности Господа Иисуса Христа. Поэтому по масштабам этот симпозиум — уникальное событие для белорусской развивающейся библейской науки и вообще для научной общественности.

# общество

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