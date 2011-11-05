В Минске открывается Международный кинофестиваль «Лістапад»

Новости Беларуси, Минск. Свое 18-летие форум встретит празднично. Торжество начнется вечером во Дворце Республики. Церемонии будет предшествовать красная ковровая дорожка, по которой пройдут белорусские и зарубежные кинематографисты.

Среди почетных гостей в нынешнем году – знаменитый мушкетер Вениамин Смехов и его дочь Алика, Кахи Кавсадзе, исполнивший роль Абдулы в «Белом солнце пустыни», актриса театра и кино России Ольга Кабо.

В программе фестиваля – игровое, документальное и детское кино. Фильмы представили страны СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. Молодые авторы привезли свои яркие, новаторские работы. Также запланирована широкая программа внеконкурсных показов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откроет кинофорум фильм Андрея Звягинцева «Елена». Листопад продлится до 12 ноября.

Участников кинофестиваля поздравил президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что за прошедшие годы этот кинофорум превратился в общественно-культурное событие мирового масштаба. «Он объединяет всех, кому дороги идеалы гуманизма и высокого искусства, дает нам замечательную возможность увидеть новые фильмы прославленных мэтров и молодых режиссеров, в основе которых лежат вечные ценности: вера в добро, любовь к людям и преклонение перед красотой», – говорится в поздравлении.