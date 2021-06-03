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В Минске открывается Международный экологический форум и Ecology Expo – 2021

03 июня 2021 06:49
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Новости Беларуси. Уникальная возможность для роста деловой активности, а также обмена передовым опытом в экологической сфере представляется в ближайшие дни всем тем, кому небезразлична тема охраны окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается Международный экологический форум и Ecology Expo – 2021-1

В Минске открывается экологический форум, а также специализированная выставка, где представят достижения в этой сфере. На форуме обсудят как в целом экологически дружественный образ жизни, так и развитие зеленых технологий. Как грамотно, а главное, без ущерба природе потреблять и возобновлять ее ресурсы.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум

В Минске открывается Международный экологический форум и Ecology Expo – 2021-4

На протяжении трех дней более 250 делегатов и гостей, включая международных экспертов, представителей природоохранных служб выступят со своими идеями.

# Экология # общество # Фотофакт

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