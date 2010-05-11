В Минске открывается белорусский промышленный форум

Ресурсосберегающие технологии представят около 200 предприятий из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отличительный признак выставки в этом году не только качество производства, но и его энергоэффективность.

В рамках Белорусского промышленного форума пройдёт 14-ая Международная специализированная выставка «БелПромЭнерго». В ней примут участие компании из 8 стран.

Геннадий Свидерский, заместитель Министра промышленности Республики Беларусь:

Это комплексное мероприятие, которое направлено на ресурсоэнергосбережение и прогресс современных методов производства. Я надеюсь, он полезен как участникам, непосредственно, так и тем гостям, которые посетят и выставку, и сам форум.

Владимир Недилько, первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

22 научных учреждения представят свои разработки на общей площади где-то 120 метров, это будет 270 разработок-экспонатов, которые выполнены на основе государственных научно-технических программ, наших прикладных исследований.