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В Минске открывается белорусский промышленный форум

11 мая 2010 06:30
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Ресурсосберегающие технологии представят около 200 предприятий из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отличительный признак выставки в этом году не только качество производства, но и его энергоэффективность.

В рамках Белорусского промышленного форума пройдёт 14-ая Международная специализированная выставка «БелПромЭнерго». В ней примут участие компании из 8 стран.

Геннадий Свидерский, заместитель Министра промышленности Республики Беларусь:
Это комплексное мероприятие, которое направлено на ресурсоэнергосбережение и прогресс современных методов производства. Я надеюсь, он полезен как участникам, непосредственно, так и тем гостям, которые посетят и выставку, и сам форум.

Владимир Недилько, первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
22 научных учреждения представят свои разработки на общей площади где-то 120 метров, это будет 270 разработок-экспонатов, которые выполнены на основе государственных научно-технических программ, наших прикладных исследований.

# общество

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