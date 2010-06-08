В Минске открывается 5-й международный медиафорум

Мастера пера и микрофона из двух десятков стран собрались в белоруской столице.

До начала официального открытия форума его участники возложили венки и цветы к монументу Победы и почтили минутой молчания память белорусов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Около сотни зарубежных и отечественных медийщиков поделятся своим опытом. В ближайшие дни мастер-классы для молодых белорусских журналистов проведут акулы пера из России, Германии, Великобритании, Сирии и других стран. Диалоги о перспективах творческой профессии пройдут на базе Института журналистики Белгосуниверситета.