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В Минске открывается 5-й международный медиафорум

08 июня 2010 10:42
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Мастера пера и микрофона из двух десятков стран собрались в белоруской столице.

До начала официального открытия форума его участники возложили венки и цветы к монументу Победы и почтили минутой молчания память белорусов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Около сотни зарубежных и отечественных медийщиков поделятся своим опытом. В ближайшие дни мастер-классы для молодых белорусских журналистов проведут акулы пера из России, Германии, Великобритании, Сирии и других стран. Диалоги о перспективах творческой профессии пройдут на базе Института журналистики Белгосуниверситета.

# общество

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