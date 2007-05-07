В Минске открыт бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова

Церемония прошла в сквере по улице Железнодорожной в районе проспекта Жукова.Торжественное мероприятие собрало большое количество участников. Почтить память маршала Победы, как называли Жукова, пришли министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, руководство Мингорисполкома, послы России и Туркменистана в Беларуси, руководители ветеранских и молодежных организаций.

На церемонии открытия министр обороны Леонид Мальцев отметил, что военная карьера маршала непосредственно связана с Беларусью. Здесь проходило его становление как военачальника. Кроме того, именно Жуков подписал акт о капитуляции фашистской Германии в 1945 году. В нашей стране всегда чтили память героев войны и открытие этого памятника еще одно тому подтверждение.