В Минске открылся VIII Республиканский фестиваль национальных культур

Торжественное открытие VIII Республиканского фестиваля национальных культур состоялось сегодня на сцене Белгосфилармонии.

Площадка перед филармонией на время превратилась в импровизированную ярмарку декоративно-прикладного искусства мастеров национальных культур из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Греции, Башкирии. Отдельная экспозиция представлена представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси.

«Беларусь должна гордиться тем, что она стала родным домом для многих культур и национальностей. Для меня большая честь работать на благо беженцев и эмигрантов в вашей стране», — сказала представитель УВКБ ООН в Беларуси Шоле Сафави.

«Культура каждого народа — самобытность, уникальные традиции, взлелеянные веками, и познакомить зрителей с лучшими из лучших — главная задача фестиваля», — сказала на встрече с журналистами начальник управлений учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Наталья Авдеева.

Республиканский фестиваль национальных культур проводится один раз в два года. После торжественного открытия в Минске будут организованы районные и областные туры фестиваля, итоги которого будут подведены в Гродно с 4 по 6 июня 2010 года, сообщает БЕЛТА.