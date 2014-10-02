Прямой эфир

В Минске открылся университет для людей в возрасте от 60 лет и выше

02 октября 2014 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учиться никогда не поздно! Ярким подтверждением тому стали студенты «Минского городского университета третьего возраста». 2 октября двери этого учебного заведения распахнулись для людей в возрасте от шестидесяти и выше.

Самому старшему студенту — 91 год!

Примечательно, что многие пришли не одни, а со своими вторыми половинками: так, в 2014 году в университет зачислено 20 семейных пар. Студентов элегантного возраста обучат работе с компьютером, иностранным языкам, журналистике, психологии и краеведению.

Также можно будет записаться на занятия спортом или танцами. В роли преподавателей выступят студенты-волонтёры, а также сами слушатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске появилась скульптура, посвященная работе педагога
02 октября 2014 18:17

В Минске появилась скульптура, посвященная работе педагога

Республиканская конференция руководителей СМИ прошла 2 октября в Минске
02 октября 2014 18:14

Республиканская конференция руководителей СМИ прошла 2 октября в Минске

Мультики 9-летних школьников из Речицы показывают по местному телевидению
02 октября 2014 18:07

Мультики 9-летних школьников из Речицы показывают по местному телевидению