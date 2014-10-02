В Минске открылся университет для людей в возрасте от 60 лет и выше

Новости Беларуси. Учиться никогда не поздно! Ярким подтверждением тому стали студенты «Минского городского университета третьего возраста». 2 октября двери этого учебного заведения распахнулись для людей в возрасте от шестидесяти и выше.

Самому старшему студенту — 91 год!

Примечательно, что многие пришли не одни, а со своими вторыми половинками: так, в 2014 году в университет зачислено 20 семейных пар. Студентов элегантного возраста обучат работе с компьютером, иностранным языкам, журналистике, психологии и краеведению.

Также можно будет записаться на занятия спортом или танцами. В роли преподавателей выступят студенты-волонтёры, а также сами слушатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.