В Минске открылся супермаркет для детей «Буслік»

Это уже десятый в Беларуси и четвертый в столице. На сей раз повезло молодым мамам и папам Московского района.

В магазине представлен полный ассортимент товаров для детей от рождения и до шести лет. Игрушки, одежда, детское питание и косметика для самых маленьких – только из экологически чистых продуктов и натуральных волокон. Кстати, в Беларуси это первое требование к товарам для детей. Перед тем, как попасть на прилавок, они проходят строгую проверку на качество.

Сегодня на витринах детских магазинов можно найти абсолютно все – от подгузников до канцтоваров. Только привередливые мамы и серьезные папы внимательно всматриваются в ассортимент. Для них важно, чтобы одежда была из натуральных волокон, а обувь – из натуральной кожи. Да и комфорт, и дизайн еще никто не отменял.

Аллергия на смеси и раздражение кожи от одежды – дети чувствительны ко всему. А потому к качеству товаров для самых маленьких – строжайшие требования. Прежде чем попасть в магазин, любая продукция подвергается тщательной проверке. Чуть ли не под микроскопом изучаются составляющие детского питания, косметики для малышей и игрушки. Только в случае полного соответствия всем требованиям в Минздраве выдается сертификат на право продавать товары для детей.

Генеральный директор сети магазинов ассортимент проверяет на своих же детях. Он-то знает: не все грызется, что пластмассовое, а только игрушки со знаком качества. Если зубы у чада прорезаются, значит, нужен экологически чистый товар. Его Сергею Мисяченко на полках и искать-то не приходится. В каждой упаковке – гарантированная безопасность.

В магазинах детских товаров продавцы – они же и врачи, и психологи, и юристы. Молодые родители им вполне доверяют.

– Наша компания организовала свой собственный учебный центр. Разработана масса тренингов психологического общения с покупателем, и мы сейчас занимаемся обучением наших продавцов, чтобы они достойно могли обслужить мам, – рассказал генеральный директор сети магазинов «Буслік» Сергей МИСЯЧЕНКО.

Крупнейшие компании мира работают и для белорусских детей. Равно как и отечественные предприятия. Защитить малышей уже в первые дни жизни – занятие для взрослых умов. Для детских – не растеряться от такого внимания.

Виктория Свирская, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.