В Минске открылся сезон предновогодних ярмарок

«Задача торговли — обеспечить население необходимым товаром и создать праздничное настроение», — сказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Михаил Евтуховский.
По его словам, интерес горожан к подобного рода покупкам с приближением Нового года будет только возрастать. Работники сферы торговли рассчитывают, что покупательская активность позволит увеличить объем товарооборота города, который по итогам года должен составить 104% к уровню прошлого года. А для этого в декабре необходимо наторговать на Br1,7 трлн., отмечает БЕЛТА.