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В Минске открылся сезон предновогодних ярмарок

07 декабря 2009 14:21
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Ярмарки-продажи будут работать по выходным дням (12, 19 и 25 декабря) на площадке возле Дворца спорта на проспекте Победителей и во всех районах столицы.

«Задача торговли — обеспечить население необходимым товаром и создать праздничное настроение», — сказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Михаил Евтуховский.

По его словам, интерес горожан к подобного рода покупкам с приближением Нового года будет только возрастать. Работники сферы торговли рассчитывают, что покупательская активность позволит увеличить объем товарооборота города, который по итогам года должен составить 104% к уровню прошлого года. А для этого в декабре необходимо наторговать на Br1,7 трлн., отмечает БЕЛТА.

# общество

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