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В Минске открылся пятый Национальный детский форум "Дети Беларуси: действия во имя будущего"

31 мая 2006 12:04
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В нем примут участие более 160 учащихся - представителей органов ученического самоуправления, детских и молодежных общественных объединений и инициатив из всех регионов страны.

Участники форума обсудят наиболее эффективные формы общественной активности детей, взаимодействие с учреждениями образования, органами государственного управления, а также конкретные предложения по реализации основных положений закона о правах ребенка. Один из аспектов -  взаимодействие детей и взрослых в вопросах, касающихся их жизни в семье, школе, обществе и государстве в целом.

В диалоге примут участие представители заинтересованных в этих вопросах министерств, органов госуправления и общественных объединений.

# общество

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