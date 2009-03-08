В Минске открылся Национальный академический большой театр оперы и балета

8 марта, после трехлетней реконструкции, театр принял своих первых зрителей. На сцене – большой гала-концерт с участием белорусских и российских звезд.

Отметим, что Национальный академический большой театр оперы и балета реконструировался по поручению Президента. Проект был очень сложным, однако строители справились за достаточно короткий срок – три года. Работы проводились с учетом оригинальных чертежей автора здания – архитектора Лонгбарда. Можно сказать, что дух оперного полностью сохранился не только в самом здании, но и вокруг. Отметим, что даже деревья у театра, не вырубили, чтобы не нарушить историческую достоверность.

Стоит отметить обновленную акустику зала и уникальную сцену. За счет того, что она выполнена с наклоном, в зрительном зале отсутствуют так называемые мертвые зоны – происходящее на сцене замечательно видно с любой точки. Что примечательно – материалы для реконструкции использовали отечественные. Это позволило в разы сократить расходы и при этом добиться хорошего качества.

По уже сложившейся традиции, 8 марта Президент, проводит прием для заслуженных женщин страны. Со всех уголков республики в Минск приезжают лучшие прекрасные представительницы разных профессий. И в этом году торжественное мероприятие пройдет здесь – в обновленном театре оперы и балета.



А днем у участниц торжественного приема была возможность почувствовать себя настоящими моделями. Несколько десятков представительниц прекрасного пола съехались в столицу со всех регионов страны. Это лучшие педагоги, видные ученые, работницы органов госуправления, промышленности, дамы, работающие в сфере сельского хозяйства и бытового обслуживания, спортсменки, сотрудницы силовых структур, журналистки, деятели культуры, студентки и домохозяйки. Сегодня представительницы прекрасного пола побывали в Национальной школе красоты и узнали о современных тенденциях мировой моды и о традициях модной культуры прошлых столетий.