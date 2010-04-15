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В Минске открылся Международный форум судейского сообщества

15 апреля 2010 08:06
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О судебной защите прав в современных экономических условиях говорят в Минске эксперты из 40 стран мира.

Стороны подпишут несколько межведомственных соглашений о сотрудничестве. Такие договорённости помогают формировать имидж государства, а также гарантировать судебную защиту прав иностранных инвесторов и хозяйственных субъектов Беларуси.

Участникам Международного форума судейского сообщества направил приветствие Президент Беларуси Александр Лукашенко. «От качества повседневной работы судов во многом зависят уровень цивилизованных рыночных отношений, проведение успешных социально-экономических преобразований, рост благосостояния общества... Учитывая значение экономического правосудия в развитии мировой экономики, необходимо максимально расширять международное сотрудничество в судебной сфере», — говорится в приветствии.

# общество

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