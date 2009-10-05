В Минске открылся Международный фестиваль Юрия Башмета

Это одно из крупнейших событий культурной жизни Беларуси, которое проходит в столице в четвертый раз.

В течение недели любителей симфонической музыки ожидает череда встреч с легендарным «Паганини альта». В репертуаре маэстро Башмета есть произведения, исполнение которых признано непревзойденным.

По традиции фестиваль соберет на лучших сценах страны звезд мировой величины, национальные, зарубежные коллективы и молодые таланты из разных стран мира. Отличительная особенность нынешнего фестиваля - еще больший акцент на молодые таланты из Беларуси и стран Содружества.

У фестиваля появилась Молодежная академия стран СНГ. Лучшие студенты смогут не только получить бесплатные уроки, но и поучаствовать в мастер-классах знаменитых музыкантов и даже выступить на одной сцене с участниками фестиваля.

Участников 4-го Международного фестиваля Юрия Башмета поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

– За сравнительно небольшую историю своего существования этот замечательный форум превратился в одно из крупнейших событий культурной жизни Беларуси, завоевал огромный авторитет и признание тысяч людей, – говорилось в поздравлении.