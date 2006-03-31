В Минске открылся клуб общения для многодетных семей

На базе территориального центра социального обслуживания населения состоялось открытие первого клуба общения для многодетных семей. Многодетным семьям в нашей стране уделяется всё большее внимание. Открытие клуба общения для этой категории семей - весомое тому подтверждение. Членами клуба станут многодетные семьи Ленинского района .Минска. Здесь они смогут не только обменяться опытом благополучной семейной жизни, поднять настроение, но и найти ответы на любые интересующие их вопросы как социального, так и правового характера. Кроме этого, многодетным семьям оказывается адресная социальная помощь. Уже сегодня члены клуба надеяться, что вскоре их ряды пополнятся, и в нашей стране ещё на одну счастливую семью станет больше.