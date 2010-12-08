В Минске открылся I Международный рождественский оперный форум

На сцене Большого театра шесть дней для ценителей серьезной музыки будут выступать лучшие отечественные и зарубежные солисты и дирижеры. Знаменитые оперные спектакли в Минск везут более 150 гостей из разных стран мира.

Такого количества приглашенных гостей не видела еще даже большая сцена Большого театра. Более 150 солистов, дирижеров и критиков из разных стран. Первый рождественский оперный форум только начался, а его участники уже обсуждают программу следующего. И ни у кого даже сомнений не возникает, что фестиваль станет ежегодным.

В это сложно поверить, но большинство зарубежных звезд вокального искусства согласились приехать на минский оперный фестиваль после одного только телефонного разговора. И это несмотря на и без того плотнейший гастрольный график.

Лариса Андреева, солистка Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко:

Очень много слышала хороших и добрых отзывов, какой прекрасный здесь театр и коллектив. С удовольствием согласилась.

Братислав Ятич, солист Сербской Национальной оперы:

Я сразу ответил «да», с радостью. В Минске никогда не бывал. Много слышал о вашем театре. Знаю, что его ремонтировали, хотел на это посмотреть. Я просто в восторге.

Шесть дней – шесть дирижеров. Тремя нашими операми, «Набукко», «Кармен» и «Тоской», дирижируют литовский, российский и азербайджанский артисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это хорошая возможность для творческого роста и в нашей труппе, потому что любое общение с коллегами из других театров, безусловно, побуждает к новым вершинам мастерства.

Феликс Коробов, дирижер, Заслуженный артист России:

Я здесь в первый раз в качестве дирижера. У театра очень хорошая репутация. То, что я слышал, мне нравится.

Разумеется, в число приглашенных гостей входят не только оперные артисты с мировыми именами. Критики влиятельных европейских изданий, управляющие и директора крупнейших зарубежных театральных коллективов. Так что у нашего форума – большие перспективы стать авторитетным.

Хорхе Пердигон, оперный певец (Испания):

Ваш театр не раз приезжал к нам на гастроли, поэтому я хорошо знаком с вашими солистами и рад быть у вас в гостях.

А самыми первыми «разлетелись» билеты на гала-концерт, который станет заключительным аккордом оперного рождественского фестивалям. И не диво: лучшие солисты из Беларуси, России, Украины, Испании, Узбекистана – небывалый размах. И все – в один вечер.