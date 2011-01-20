В Минске открылся фестиваль пейзажа, приуроченный к Международному году лесов

Не остались в стороне и белорусские художники. Они предложили собственный проект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Фёдор Ястреб, заведующий галерейно-выставочным комплексом Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Мастакам я пажадаў бы, как гэта тэма была неўміручай для творчасці, бо любы пейзаж, у тым ліку і леса, можа раскрываць такія таямніцы, нават і нашага характару, можа адкрываць такія неверагодныя старонкі, якія вы нідзе не знойдзеце. Гэта Берандзеева царства. А у любым царстве, як вы разумееце, здараюцца іншы раз цуды.