В Минске открылся фестиваль пейзажа, приуроченный к Международному году лесов

Их площадь стремительно уменьшается, что ведет к глобальным негативным процессам на планете. В этой связи мировое сообщество весь 2011 будет способствовать более пристальному вниманию к проблеме.

Не остались в стороне и белорусские художники. Они предложили собственный проект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фёдор Ястреб, заведующий галерейно-выставочным комплексом Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Мастакам я пажадаў бы, как гэта тэма была неўміручай для творчасці, бо любы пейзаж, у тым ліку і леса, можа раскрываць такія таямніцы, нават і нашага характару, можа адкрываць такія неверагодныя старонкі, якія вы нідзе не знойдзеце. Гэта Берандзеева царства. А у любым царстве, як вы разумееце, здараюцца іншы раз цуды.