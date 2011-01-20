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В Минске открылся фестиваль пейзажа, приуроченный к Международному году лесов

20 января 2011 10:28
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Их площадь стремительно уменьшается, что ведет к глобальным негативным процессам на планете. В этой связи мировое сообщество весь 2011 будет способствовать более пристальному вниманию к проблеме.

Не остались в стороне и белорусские художники. Они предложили собственный проект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фёдор Ястреб, заведующий галерейно-выставочным комплексом Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Мастакам я пажадаў бы, как гэта тэма была неўміручай для творчасці, бо любы пейзаж, у тым ліку і леса, можа раскрываць такія таямніцы, нават і нашага характару, можа адкрываць такія неверагодныя старонкі, якія вы нідзе не знойдзеце. Гэта Берандзеева царства. А у любым царстве, як вы разумееце, здараюцца іншы раз цуды.

Картина

Картина

Картина

Картина

Картина

# общество # Выставки # Фотофакт

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