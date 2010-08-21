В Минске открылись международные соревнования «Кубок дружбы»

Трасса в Веснянке собрала сильнейших лыжников Беларуси, России и Украины.

В забеге участвовали любители этого уличного вида спорта в возрасте от 12 до 75 лет. На коротких дистанциях в юношеской группе первыми пришли к финишу Вячеслав Борисов и Татьяна Зевакина из российского Зеленограда. В группе ветеранов победили Альбина Шапорова из Климович и Петр Залевский из Брянска.

Завтра спортсмены выступят на длинных дистанциях. А завершит соревнования массовый старт в Веснянке.

Алексей Резников, участник соревнований по лыжероллерному спорту «Кубок Дружбы»:

Ну выступил.. думаю, нормально. Главное, участие. Мы издалека, из Климовичского района приехали. Вся семья спортивная, я без спорта не могу.

Виталий Курочкин, президент Российского любительского лыжного союза:

Это отличная просто трасса, я много был и за рубежом на соревнованиях — трассы нигде лучше не видел.