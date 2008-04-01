В Минске открылась XV специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси-2008"

Ведущие мировые и отечественные производители медтехники и препаратов презентуют свою продукцию в столице. Форум охватит все основные разделы медицины, а также расскажет о развитии отрасли в Беларуси и за рубежом. В мероприятии примут участие более 300 фирм из 17 стран. Форум проводится в нашей стране в 15-й раз.

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Как лечить больных без участия врача - знают белорусские производители. В наших больницах нужную дозу лекарства на нужной скорости давно вводит техника. С 1992 года. Шприцовые насосы на выставке - с перспективой на экспорт.



Цветочная экспозиция, казалось бы - для другой выставки. Но врачи под этим микроскопом должны разглядеть далеко не хризантему. А опухоли головного и спинного мозга. Привлечь и договориться - с такими задачами участники форума справляются успешно. Большинство экспонатов, по прогнозам организаторов, со стендов увезут в медицинские учреждения.