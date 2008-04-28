В Минске открылась XII Международная специализированная выставка "СМИ в Беларуси-2008"

800 экспонентов из 11 стран мира приняли участие в журналистском форуме.

В Беларусь приехали представители информационных полей России, Украины, Литвы, Латвии, Китая и Турции. Каждый день телеведущие и радиодиджеи в свободном доступе для взятия автографа и фотографирования на память. Это шоу для публики и профессиональный форум для журналистов.

Все СМИ в эпицентре событий. И они главные герои этого самого события. Международная выставка средств массовой информации собрала всех, кто держит слово и орудует им в рабочие дни. Тысяча квадратных метров площади и восемьсот единиц печатных и аудиовизуальных СМИ из 11 стран мира.

На выставке с каждым годом все теснее и теснее. Увеличивают площади стенды, потому как есть что показать. СТВ традиционно на том же месте в тот же час. Презентация новостей "24 часа". Здесь знают, как преподнести новость, но сегодня задача не из простых – преподнести зрителю надо себя.

Завтра от СТВ начнется новое шоу для публики. От увлекательных новостей до глобальных тем. Вопросы журналистской этики, социальной и профессиональной ответственности акул пера – несколько форумов для профессиональных журналистов - неотъемлемая часть выставки СМИ в Беларуси.

Выствка СМИ – уникальная возможность. И не только потому, что отсюда можно унести пачку бесплатных газет. Здесь все средства массовой информации в режиме реального времени. Осталось три дня, когда белорусские и иностранные медиатворцы и печатники настолько близки к своей аудитории. Такой шанс упускать не стоит.

Приветствие участникам и гостям 12-ой Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" и 3-го Белорусского информационного форума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства, в частности, подчеркнул: "Информационное пространство не может быть ареной состязания в тиражировании политических спекуляций. В сегодняшнем неспокойном мире очень важно доносить до людей взвешенную и достоверную информацию, осознавая всю меру ответственности за каждое печатное и эфирное слово".

