В Минске открылась X Международная специализированная выставка "СМИ в Беларуси"

Сегодня же в Минске в Национальном выставочном центре "БелЭКСПО" открылась юбилейная X Международная специализированная выставка "СМИ в Беларуси".

Её главной целью и задачей являются пропаганда печатных и электронных средств массовой информации, содействие интеграции Беларуси во всемирное информационное пространство, а также укрепление и развитие международного сотрудничества в сфере информации и печати.

В медиафоруме принимают участие свыше 400 СМИ, особенно широко будут представлены белорусские региональные и отраслевые газеты и журналы, средства массовой информации субъектов Российской Федерации, издания белорусской диаспоры. В рамках выставки пройдут презентации печатных и электронных СМИ, тематических стендов, семинары, круглые столы, пресс-дискуссии, мероприятия, посвященные Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи. В последний день работы 6 мая запланировано награждение участников выставки дипломами за лучшую экспозицию.

А самым масштабным мероприятием выставки станет I Белорусский информационный форум "СМИ против вызовов и угроз XXI века". Ожидается, что в нём примут участие более 100 общественных деятелей, представителей медиасообщества из стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. На пленарном заседании 4 мая будут озвучены новые идеи, направленные на выработку общей позиции объединения информационных структур разных стран в противодействии современным вызовам и угрозам, а также обсуждены актуальные проблемы развития информационного пространства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Х Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" и I Белорусского информационного форума. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Проведение этих значимых мероприятий в нашей стране свидетельствует об открытости белорусского общества, о стремлении Беларуси активно проводить самостоятельную информационную политику. Средства массовой информации являются важным коммуникативным каналом, от их работы во многом зависят умонастроение людей и формирование общественного мнения. Правдивое, по-настоящему талантливое слово журналиста помогает объективно и непредвзято оценить непростые события современной жизни, найти правильные решения сложных проблем", - говорится в приветствии.