В Минске открылась выставка уникального холодного оружия

В экспозиции, разместившейся в выставочном зале литературного музея Янки Купалы, более 300 экспонатов из частной коллекции витебского предпринимателя. На создание оружейной коллекции у ее владельца Рамазана Махмудова ушло более десятка лет. Началось все с необычных подарков - от отца дагестанский юноша получил кинжал, от матери - ковер ручной работы. Теперь они тоже экспонаты уникальной выставки.



Сувенирные копии оружия, принадлежавшего историческим личностям, Рамазан заказывал по каталогам. Так в коллекции появились церемониальный боевой топор египетского фараона Яхмеса, жившего 36 веков назад и кинжал Клеопатры. Особая гордость - холодное оружие японских воинов. Ножи для ритуальных самоубийств и точные копии самурайских катанов.



На некоторых видах оружия надпись: "Служи красоте, а не горю".



Экспонаты можно не только рассматривать, но и потрогать. Все мечи и ножи не заточены.