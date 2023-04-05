В Минске открылась уникальная выставка «Диалог с космосом». Там можно узнать всё о полёте Гагарина

12 апреля 1961-го, день икс настал. На часах около пяти – подготовка к первому полету человека в космос набирает обороты. В главных ролях Юрий Алексеевич Гагарин и его бессменная спутница – ракета «Восток». Байконур в томительном ожидании. До запуска осталось 3, 2, 1… Шагнуть в неизвестность, протянуть руку вселенной и увидеть жемчужные россыпи звезд. И хоть на календаре 2023-й, для миллионов людей мужественный поступок Юрия Алексеевича – величайший подвиг, стать частью которого предлагает экспозиция «Диалог с космосом», приуроченная ко Дню единения народов Беларуси и России и предстоящему Дню авиации и космонавтики. Художественная галерея Михаила Савицкого ждет гостей.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно выставочной работы Музея истории города Минска:

Выставка организована совместно с нашими российскими коллегами, музеем-заповедником Гагарина, Московским музеем космонавтики и Архивом российской Академии наук. Главная идея этой выставки заключалась в том, чтобы, с одной стороны, показать влияние освоения космоса на искусство через творчество народного художника Беларуси Ивана Якимовича Миско, известного скульптора. С другой стороны, продемонстрировать события этого примечательного дня в истории человечества, когда Юрий Гагарин совершил полет в космос. Ближе познакомиться с народным героем, поможет и этот мемориальный стенд. Уникальный уголок памяти – настоящая машина времени: пристегните ремни, путешествие в прошлое начинается. Юлия Ковалева:

Представлены предметы, переданные для экспозиции из архива его семьи. Среди этих предметов рубашка, сшитая для Юрия Алексеевича, фото с автографами и книга «Дорога в космос», которую Гагарин сделал для своего брата Бориса и его жены Азы, также семейные фото, где можно увидеть Юрия Алексеевича в кругу друзей, родных и близких на своей родине.

Среди десятка реликвий, принадлежавших семье первого в мире космонавта, центральное место занимают бюсты советских, белорусских и зарубежных покорителей космоса – работы народного художника Беларуси, лауреата премии Союзного государства Ивана Миско. Юлия Ковалева:

Вот эту композицию он сделал в нескольких экземплярах, этот экспонат подарил музею Гагарина, по завершении выставки он отправится в город Гагарин. В будущем, возможно, эта композиция будет увеличена и установлена в городе Гагарин, где-то недалеко от музея-заповедника. Привлекают внимание зрителя и яркие снимки с околоземной орбиты. Голубоглазая Беларусь как на ладони.