В Минске открылась школа под открытым небом

Пункт обучения обосновался в биологическом заказнике «Лебяжий».

Понаблюдать за животными, а также за птицами, здесь в сезон обитает треть всех видов живущих в Беларуси, теперь можно в черте города. Специальные укрытия, деревянные настилы и домики позволяют это делать незаметно. Весной здесь планируют организовывать масштабные экскурсии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Зуёнок, консультант по созданию пункта экологического образования:

Этот пункт экологического образования в заказнике будет для минчан и гостей нашего города своеобразным окошком в природу. Любой желающий может приехать и, к примеру, понаблюдать за птицами из засидки.