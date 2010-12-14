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В Минске открылась школа под открытым небом

14 декабря 2010 18:28
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Пункт обучения обосновался в биологическом заказнике «Лебяжий».

Понаблюдать за животными, а также за птицами, здесь в сезон обитает треть всех видов живущих в Беларуси, теперь можно в черте города. Специальные укрытия, деревянные настилы и домики позволяют это делать незаметно. Весной здесь планируют организовывать масштабные экскурсии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Зуёнок, консультант по созданию пункта экологического образования:
Этот пункт экологического образования в заказнике будет для минчан и гостей нашего города своеобразным окошком в природу. Любой желающий может приехать и, к примеру, понаблюдать за птицами из засидки.

Школа под открытым небом

Школа под открытым небом

Школа под открытым небом

Школа под открытым небом

# общество # Образование

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