В Минске открылась школа молодого лидера

Академия управления при Президенте за год подготовит 150 молодых руководителей. Пока здесь выпускники только минских вузов, но уже в следующем году такие же школы откроют и в областях. По словам ректора Академии Станислава Князева, ни один перспективный молодой человек не остаётся без внимания государства. Для будущих управленцев разработали специальную программу. Студенты изучат не только стандартные предметы типа социологии и теории управления. А в качестве выпускной работы они представят еще и готовый к реализации проект. Особенно полезным для молодых людей, считают специалисты, будет курс психологии.