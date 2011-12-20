В Минске открылась персональная фотовыставка известного белорусского шоумена Дмитрия Врангеля

Новости Беларуси, Минск. Выставка «Боги Бали» – это 12 экваториальных пейзажей, сделанных в Индонезии.

Фотографией известный телеведущий увлекся еще в 14 лет, но на суд общественности свои снимки выставил впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Врангель:

Я хотел, чтобы работы, чтобы фотовыставка сблизилась с наступающим новым 2012 годом: 12 месяцев, 12-й год, и, следовательно, 12 работ. На этой выставке представлены фотографии людей Индонезии, Бали, океан, храмы.