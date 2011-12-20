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В Минске открылась персональная фотовыставка известного белорусского шоумена Дмитрия Врангеля

20 декабря 2011 18:55
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Новости Беларуси, Минск. Выставка «Боги Бали» – это 12 экваториальных пейзажей, сделанных в Индонезии.

Фотографией известный телеведущий увлекся еще в 14 лет, но на суд общественности свои снимки выставил впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Врангель:
Я хотел, чтобы работы, чтобы фотовыставка  сблизилась с наступающим новым 2012 годом: 12 месяцев, 12-й год, и, следовательно, 12 работ. На этой выставке представлены фотографии людей Индонезии, Бали, океан, храмы.

# общество # Фотофакт

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