Прямой эфир

В Минске открылась международная школьная выставка-ярмарка «Нашим детям»

21 августа 2010 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
До конца лета осталось 10 дней. У школьников ещё есть время подготовиться к новому учебному году.

Сегодня в столице открылась международная выставка-ярмарка «Нашим детям». Здесь можно приобрести все необходимые товары для школы: канцелярские принадлежности, костюмы и учебную литературу.

Свои товары представили более 150 предприятий и частных предпринимателей. На витринах широкое разнообразие как отечественных, так и импортных товаров.

Людмила Другун, руководитель проекта «Здравствуй, школа!»:
Здесь можно купить товары для детей от самого рождения вплоть до выпускного бала. Представлен широкий ассортимент товаров, которые необходимы для того, чтобы отправить ребенка в ясли или в школу.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
21 августа 2010 14:17

В Минске открылись международные соревнования «Кубок дружбы»

21 августа 2010 13:57

У Католикоса всех армян Гарегина Второго день рождения — ему исполнилось 59 лет

21 августа 2010 12:46

В минском цирке-шапито будут выступать крокодилы с вживленными в кожу электронными чипами