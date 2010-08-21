В Минске открылась международная школьная выставка-ярмарка «Нашим детям»

До конца лета осталось 10 дней. У школьников ещё есть время подготовиться к новому учебному году.

Сегодня в столице открылась международная выставка-ярмарка «Нашим детям». Здесь можно приобрести все необходимые товары для школы: канцелярские принадлежности, костюмы и учебную литературу.

Свои товары представили более 150 предприятий и частных предпринимателей. На витринах широкое разнообразие как отечественных, так и импортных товаров.

Людмила Другун, руководитель проекта «Здравствуй, школа!»:

Здесь можно купить товары для детей от самого рождения вплоть до выпускного бала. Представлен широкий ассортимент товаров, которые необходимы для того, чтобы отправить ребенка в ясли или в школу.