В Минске открылась крупнейшая в стране Рождественская ярмарка

Вот уже седьмой год подряд это неизменная традиция последних дней уходящего года. Выставка "Рождество Христово" проходит в канун самого светлого православного праздника.

Десятки монастырей, приходов, издательств из Беларуси, России и Украины представляют свою продукцию, исполненную в лучших традициях христианства. Специально к открытию ярмарки в Минск приехали паломники из Греческого монастыря Святого Феодора Стратилата в Израиле. Посетители выставки могут не только пообщаться со священнослужителями, приобрести духовную литературу, но и поклониться иконам с частицами святых мощей. Сегодня же, в первый день работы экспозиции, состоялась премьера видеофильма. Он посвящен памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Кроме того, посетители ярмарки смогут купить подарок к Рождеству своим близким.

Гостей Рождественской выставки встречает один из самых больших вертепов в столице. Это древний и очень красочный кукольный театр. Его действо отражает первые минуты жизни Иисуса Христа. Этой – еще одной праздничной традиции в Беларуси – более 200 лет. Когда-то с такими спектаклями ходили по домам целые семейные театры. Впервые на выставке пройдет целый ряд благотворительных акций. Одна из крупнейших – сбор средств на восстановление храма Святой Параскевы в Косово. Кроме того, Рождественская выставка собрала десятки церковных хоров, школ звонарей и детских художественных коллективов. Они не только представят свое мастерство, но и проведут мастер-классы. Здесь любой желающий сможет поучиться искусству рисунка и составить собственную рождественскую композицию. В распоряжении гостей мольберты, кисти и краски.