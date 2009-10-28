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В Минске открылась ещё одна общественная приемная РОО «Белая Русь»

28 октября 2009 13:35
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На этот раз – во Фрунзенском районе. Она стала пятой по счету в столице и 50 в республике.

Каждый желающий сможет обратиться сюда за помощью в решении бытовых, жилищных и любых других социальных проблем. Все замечания и предложения специалисты будут анализировать, и направлять в соответствующие структуры. Таким образом, диалог между гражданами и чиновниками станет эффективным. До конца года общественные приемные появятся по всей Беларуси.

Михаил Батура, председатель минской городской организации РОО «Белая Русь»: «Мы ожидаем, что граждане будут обращаться к нам с вопросами, которые их тревожат (социальные, развития страны и т.д.). Вопросы мы перенаправим к чиновникам, в госорганы управления, чтобы их решить. Опыт уже есть».

# общество

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