В Минске открылась ещё одна общественная приемная РОО «Белая Русь»

На этот раз – во Фрунзенском районе. Она стала пятой по счету в столице и 50 в республике.

Каждый желающий сможет обратиться сюда за помощью в решении бытовых, жилищных и любых других социальных проблем. Все замечания и предложения специалисты будут анализировать, и направлять в соответствующие структуры. Таким образом, диалог между гражданами и чиновниками станет эффективным. До конца года общественные приемные появятся по всей Беларуси.

Михаил Батура, председатель минской городской организации РОО «Белая Русь»: «Мы ожидаем, что граждане будут обращаться к нам с вопросами, которые их тревожат (социальные, развития страны и т.д.). Вопросы мы перенаправим к чиновникам, в госорганы управления, чтобы их решить. Опыт уже есть».