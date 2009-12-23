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В Минске открылась еще одна приемная общественной организации «Белая Русь»

23 декабря 2009 15:50
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Она стала шестой по счету в столице и 41 в стране. Это единственное объединение, которое работает с белорусами в таком режиме.

В районных штаб-квартирах готовы решать самые острые социальные вопросы. Главное – без бюрократических проволочек. До 1 марта в республике откроется более 150 общественных приемных. Сегодня здесь же новоиспеченным участникам общественного объединения вручили членские билеты.

Игорь Бобков, председатель Ленинской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
– Мы стали более доступными для населения и ждем их к нам на прием, для того, что бы мы помогли решить те вопросы, которые, может быть, они не смогли решить в традиционном порядке.

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
– В настоящее время в общественные приемные обратились более 350 человек. 61% касался вопросов связанным с работой ЖКХ, 20% - жилищных вопросов.

# общество

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