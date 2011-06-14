В Минске откроются еще две гимназии

Завершена вступительная кампания в пятые гимназические классы. В учебные заведения с углубленным изучением предметов в столице зачислено более 3 тысяч детей.

Конкурс в этом году составил 2 человека на место. Вступительные испытания показали, что уровень знаний младших школьников очень высокий. И, чтобы снизить конкурс среди поступающих, уже в этом году в Минске откроют ещё две новые гимназии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

2-2,5 человека на место в гимназии — это очень большой конкурс. Мы не можем позволить себе так травмировать детей и считаем, что конкурс должен быть гораздо ниже. При всех согласованных действиях, мы в этом году откроем ещё две гимназии. Одну на базе школы №52 Октябрьского района и одну на базе школе №166 Центрального района.