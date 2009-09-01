В Минске откроют центр здоровья для геев

Финансовые средства выделяет Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Центр планируется открыть в Минске. При этом он будет работать не только для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, но и в целом для мужчин, практикующих однополый секс (МСМ).

В центре будут работать три кабинета. В одном из них по графику будут вести прием специалисты-медики — дерматовенеролог, уролог и проктолог. Там же будут брать пробы для лабораторных исследований.

В кабинете психолога планируется наладить индивидуальное консультирование, там же будут собираться группы взаимопомощи.

- Есть и мысль о создании группы взаимопомощи для родителей, — отметил председатель республиканского молодежного общественного объединения «Встреча» Олег Еремин. — Ведь это большая проблема для многих родителей. К примеру, когда они узнают, что их сын — гей, то оказываются в сложной ситуации.

Третий кабинет в центре мужского здоровья будет отведен для посетителей и социальных работников. Последние будут отвечать на звонки, поступающие на телефон горячей линии.

Создание центра — один из компонентов проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Беларуси» на 2010—2014 годы, который осуществляется Программой развития ООН и Министерством здравоохранения, пишет «Комсомольская правда».