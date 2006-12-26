В Минске откроется духовно-просветительская выставка-ярмарка "Рождество Христово"

В ней примут участие более 80 приходов и монастырей Беларуси, России, Украины и Литвы. В большом ассортименте будут иконы, духовная литература, аудио- и видеозаписи, предметы церковного обихода, сувениры, а также травы и блюда постной кухни. Монастыри и храмы представят на выставке продукцию своих подворий и мастерских. Народные умельцы продемонстрируют предметы одежды и быта, предметы декоративно-прикладного искусства. На протяжении девяти дней в рамках выставки пройдут спектакли, показы кинофильмов, концерты. Впервые будет организована экспозиция "Мир меда" Свято-Елисаветинского монастыря. Часть средств, вырученных от продажи меда, перечислят на строительство Республиканского социального реабилитационного центра. Выставка в Белэкспо продлится с 28 декабря до 5 января.