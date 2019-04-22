В Минске отключают отопление в жилфонде

Новости Беларуси. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха составит до +24 градусов. На сообщения синоптиков тут же отреагировали коммунальные службы. В Минске решено отключить отопление в жилфонде. Перестанут греть батареи в общежитиях, гостиницах, в социальных учреждениях.