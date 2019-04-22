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В Минске отключают отопление в жилфонде

22 апреля 2019 10:59
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Новости Беларуси. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске отключают отопление в жилфонде-1

Температура воздуха составит до +24 градусов. На сообщения синоптиков тут же отреагировали коммунальные службы. В Минске решено отключить отопление в жилфонде. Перестанут греть батареи в общежитиях, гостиницах, в социальных учреждениях.

В Минске отключают отопление в жилфонде-4

Напомним, отопительный сезон в административных и производственных помещениях завершился ещё 10 дней назад.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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