В Минске отключают отопление в жилфонде

Новости Беларуси. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температура воздуха составит до +24 градусов. На сообщения синоптиков тут же отреагировали коммунальные службы. В Минске решено отключить отопление в жилфонде. Перестанут греть батареи в общежитиях, гостиницах, в социальных учреждениях.
Напомним, отопительный сезон в административных и производственных помещениях завершился ещё 10 дней назад.