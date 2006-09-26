В Минске освятили колокола Храма-памятника Всех Святых и в память безвинно убиенных

Торжественная церемония состоялась на улице Калиновского. В присутствии главы государства и всего высшего духовенства белорусской православной церкви.

Три колокола для строящегося Храма-памятника Всех Святых и в память безвинно убиенных. Они отлиты в дар от трех известных людей: Патриарха Московского, главы белорусской Православной церкви - Владыки Филарета и белорусского Президента. Александр Лукашенко лично присутствовал на церемонии освящения, затем купил икону и поставил свечку в расположенном рядом деревянном храме.

...С утра к трем колоколам шли верующие и высшее духовенство: успеть бы подойти и рассмотреть, пока не водрузили на колокольню. Вся церемония началась с приездом главы государства. Александр Лукашенко закладывал капсулу в основание строящегося храма 10 лет назад и вот на протяжении этого времени является попечителем этого культового здания. Храм на Калиновского опекают ещё и мэр Москвы Юрий Лужков, его коллега Михаил Павлов и председатель исполкома Союзного государства Павел Бородин.

Храм-памятник в честь всех святых -уникальный храм. Таких в Беларуси не было. Здесь каждый день будут проводить панихиды и поминать погибших за честь Отечества. Этот Храм станет символом примирения в нашем обществе.

Здесь будет не просто культовое сооружение, а памятник. В нем разместят капсулы с землей и мемориальные доски в честь всех погибших за Родину. К тому же, это самый большой храм в Беларуси. Высота храма Всех Святых на улице Калиновского - 72 метра.

Митрополит Филарет говорил о сотрудничестве церкви и государства. В Беларуси православные ощущают как нигде государственную поддержку. Владыка благодарил Александра Лукашенко за помощь и вручил ему орден Белорусской православной церкви в честь святого Кирилла Туровского.

Аxios - по-гречески "достоин". Троекратное повторение для подчеркивания значимости фигуры, которой удостоили такого церковного ордена. Президент не ожидал этой награды. Подобной церемонии в протоколе не было. Все остальное строго по плану: Александр Лукашенко дарит Троицкой церкви икону, ему в ответ - памятный знак в честь освящения Троицкого храма.