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В Минске освятили колокола Храма-памятника Всех Святых и в память безвинно убиенных

26 сентября 2006 15:42
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Торжественная церемония состоялась на улице Калиновского. В присутствии главы государства и всего высшего духовенства белорусской православной церкви.

Три колокола для строящегося  Храма-памятника Всех Святых и  в  память безвинно   убиенных. Они отлиты в дар от трех известных людей:  Патриарха Московского, главы белорусской Православной церкви - Владыки Филарета и белорусского Президента. Александр Лукашенко лично присутствовал на церемонии освящения,  затем купил икону и поставил свечку в расположенном рядом деревянном храме.

...С утра к трем колоколам шли  верующие и высшее духовенство: успеть бы подойти и рассмотреть, пока не водрузили на колокольню. Вся церемония началась с приездом главы государства. Александр Лукашенко закладывал капсулу в основание строящегося храма 10 лет назад и вот на протяжении этого времени является попечителем этого культового здания. Храм на Калиновского опекают ещё и мэр Москвы Юрий Лужков, его коллега Михаил Павлов и председатель исполкома Союзного государства Павел Бородин.

Храм-памятник в честь всех святых -уникальный храм. Таких в Беларуси не было. Здесь каждый день будут проводить панихиды и поминать  погибших за честь Отечества. Этот Храм станет символом примирения в нашем обществе.

Здесь будет не просто культовое сооружение, а памятник. В нем разместят капсулы с землей и мемориальные доски в честь всех погибших за Родину. К тому же, это самый большой храм в Беларуси. Высота храма Всех Святых на улице Калиновского -  72  метра.
Митрополит Филарет говорил о сотрудничестве церкви и  государства. В Беларуси православные ощущают как нигде государственную поддержку. Владыка благодарил Александра Лукашенко за помощь  и вручил ему орден Белорусской православной церкви в честь святого Кирилла Туровского.

Аxios - по-гречески "достоин". Троекратное повторение для подчеркивания значимости фигуры, которой удостоили такого церковного ордена. Президент не ожидал этой награды. Подобной церемонии  в протоколе не было. Все остальное строго по плану: Александр Лукашенко дарит Троицкой церкви икону, ему в ответ - памятный знак в честь освящения Троицкого храма.

# общество

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