В Минске "освободили заложников"

Бойцы специальной роты быстрого реагирования Управления внутренних дел на транспорте продемонстрировали умения и навыки по освобождению захваченных людей и обезвреживанию преступников.

По легенде преступная группировка захватила здание и взяла несколько человек в заложники. Они совершили преступление и хотели скрыться. В белых Жигулях - террористы и заложники. Ситуация, конечно, смоделирована, но вполне может произойти в реальности. Патроны холостые, а участники игры - ребята из отряда спецназначения. Обезвреживать преступников - их непосредственная задача.

Еще одно ЧП. Террористы захватили жилое помещение. Внутри остаются беззащитные люди. Чтобы не спугнуть преступников, спецотряд бесшумно проникает на крышу и штурмует здание. На этот раз стекла бить не стали, не устраивали пожар и не использовали специальный газ. Но даже такие показательные выступления местного значения покорили зрителя.

Показательные выступления приурочили к небольшому юбилею. 19 лет назад в белорусском МВД появился первый отряд специального назначения. Задачи он выполнял такие же, как и сегодня.

Спецподразделение транспортной милиции следит за порядком в аэропортах, на железной дороге и помогает в задержании преступников. Их зовут на помощь в самых опасных и безнадежных ситуациях. Пока в копилке роты быстрого реагирования только награды, спасенные жизни и ни одного прокола.

