В Минске ощущается большой дефицит профессионалов в строительной сфере

За последние несколько лет в столице спрос на каменщиков, маляров и штукатуров вырос почти в два раза, при том, что ежегодно минские профтехучилища выпускают до 2,5 тысяч специалистов.

В последние годы в Минске зарегистрирован настоящий строительный бум. Однако рост квадратных метров, это все больше потребность в кадрах. Заполнить новые вакансии пока некем. За несколько последних лет кадровый вопрос уже превратился в проблему - дефицит строительной силы вырос в два раза.

Из всех минских профтехучилищ - половина носит строительный профиль. В год из них выпускается порядка 2,5 тысяч специалистов. Тем не менее, переломить ситуацию с дефицитом рабочей силы не удается. Новоиспеченные строители не всегда предпочитают белорусские стройки. Между тем, система профтехучилищ, ориентированная на создание квалифицированных рабочих, была сохранена только в Беларуси.

По положению об обязательном распределении каждый выпускник профтехучилища должен отработать 1,5 года. По истечению этого срока, молодые специалисты не задерживаются. К 2011 году в Беларуси объемы строительства жилья должны быть увеличены до 10 миллионов квадратных метров. И если с цементом проблема решена, то с нехваткой рабочей силы вопрос по-прежнему открыт.

