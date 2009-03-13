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В Минске определят лучших "снежных снайперов"

13 марта 2009 08:56
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Сегодня и завтра финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из пневматического оружия на призы Президентского спортивного клуба. За эти путёвки несколько месяцев боролись команды из всех уголков Беларуси. На старты вышли почти 127 тысяч учащихся. Третий год подряд турнир является любительским, но он помогает выявлять способных и талантливых ребят, которые по каким-то причинам не занимаются в спортивных школах и секциях. Помимо интересных соревнований, зрителей и болельщиков ожидают встречи с легендарными биатлонистами, стрелками и лыжниками Беларуси.
# общество

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