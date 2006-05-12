В Минске определили самую дружную и сплоченную многодетную семью

Этот городской конкурс прошёл уже в шестой раз и, по традиции, накануне Международного дня семьи. Победителем городского конкурса "Лучшая многодетная семья Минска" названа семейная команда Сулковских из Фрунзенского района столицы. Елена, Николай и их шестеро детей набрали наибольшую суму баллов на этапах финала, который прошёл в Минском государственном Дворце детей и молодёжи 11 мая.

В конкурсе приняли участие четыре семейные команды. У всех - от четырёх до восьми детей. Волновались и взрослые участники, и самые маленькие представители семейных команд. Зато всё легко получалось на сцене. На конкурсе семьи представили свою <визитную карточку>, среди ребят прошёл конкурс детского рисунка, ну а папы соревновались в <лучшем представлении мамы>.

Поболеть за друзей пришли семьи - члены Ассоциации многодетных родителей Минска. Это общественное объединение вместе с Мингорисполкомом и выступило организатором конкурса, главная задача которого - подтвердить ценность большой семьи.

Стать участником конкурса, по словам организаторов, не сложно. А вот побеждает самая весёлая, дружная и сплочённая семья.