В Минске определили лучший двор, подъезд, балкон и улицу

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50 домов и 50 аккуратных дворовых территорий. Так выглядит улица образцового содержания Томская. Правда, между собой жители ее называют "цветущей".

