В Минске определены 279 мест для агитационной работы в преддверии единого дня голосования

В столице определены 279 мест для агитационной работы кандидатов в депутаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также актуальная информация будет размещена на предприятиях, в организациях и учреждениях образования.

Приоритетным направлением остаются офлайн-встречи. Отметим, предвыборная агитация будет проходить с 31 января по 24 февраля. Также акцент сделан на информационно-разъяснительную работу с населением. На предприятиях, в организациях оформлены уголки избирателя. Кроме того, в городе разместят тематические социальные плакаты, баннеры. Информацию о едином дне голосования опубликуют на извещениях по оплате ЖКУ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Информационная работа направлена в первую очередь на встречу с коллективами, трудовыми коллективами в организациях и на предприятиях нашей столицы. Составлен определенный график для глав администраций, заместителей и руководства Мингорисполкома. Самое главное, что любой руководитель, прибывающий на встречу с коллективом, при себе имеет и наглядные материалы, раздаточные в том числе, по проведению единого дня голосования.