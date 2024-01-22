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В Минске определены 279 мест для агитационной работы в преддверии единого дня голосования

22 января 2024 17:53
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В столице определены 279 мест для агитационной работы кандидатов в депутаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также актуальная информация будет размещена на предприятиях, в организациях и учреждениях образования.

В Минске определены 279 мест для агитационной работы в преддверии единого дня голосования-1

Приоритетным направлением остаются офлайн-встречи. Отметим, предвыборная агитация будет проходить с 31 января по 24 февраля. Также акцент сделан на информационно-разъяснительную работу с населением. На предприятиях, в организациях оформлены уголки избирателя. Кроме того, в городе разместят тематические социальные плакаты, баннеры. Информацию о едином дне голосования опубликуют на извещениях по оплате ЖКУ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Информационная работа направлена в первую очередь на встречу с коллективами, трудовыми коллективами в организациях и на предприятиях нашей столицы. Составлен определенный график для глав администраций, заместителей и руководства Мингорисполкома. Самое главное, что любой руководитель, прибывающий на встречу с коллективом, при себе имеет и наглядные материалы, раздаточные в том числе, по проведению единого дня голосования.

В Минске определены 279 мест для агитационной работы в преддверии единого дня голосования-4

До единого дня голосования остается чуть более месяца. Он пройдет 25 февраля. Белорусы будут выбирать депутатов всех уровней.

# Выборы в Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области

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