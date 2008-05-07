Прямой эфир

В Минске около Белорусского университета культуры и искусств развернулись несколько сценических площадок

07 мая 2008 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Студенты в рамках республиканской общественно-культурной акции "Мы-белорусы" подготовили сцены жизни военных лет. На территории появилась армейская типография, госпиталь, палатки минеров и связистов. Мероприятия организованы в первую очередь для ветеранов, но принять участие в них может каждый желающий. Тех фронтовиков, кто не смог прийти, молодые активисты посетят на дому. Завершится акция праздничным концертом.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 мая 2008 11:03

Участники и ветераны Великой Отечественной получат по 100 тысяч рублей

07 мая 2008 11:02

Военнослужащие внутренних войск отчитываются перед ветеранами об итогах службы

07 мая 2008 11:00

В Гродно молодежь отреставрировала памятник курсантам-пограничникам, погибшим в первый день войны