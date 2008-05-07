В Минске около Белорусского университета культуры и искусств развернулись несколько сценических площадок

Студенты в рамках республиканской общественно-культурной акции "Мы-белорусы" подготовили сцены жизни военных лет. На территории появилась армейская типография, госпиталь, палатки минеров и связистов. Мероприятия организованы в первую очередь для ветеранов, но принять участие в них может каждый желающий. Тех фронтовиков, кто не смог прийти, молодые активисты посетят на дому. Завершится акция праздничным концертом.