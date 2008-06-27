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В Минске ограничивается движение транспорта на некоторых участках автомобильных дорог

27 июня 2008 11:19
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Это связано с проведением спортивных мероприятий, посвященных Дню Независимости.
Так, например, завтра с 9 до 13.00 будет ограничено движение  по проспекту Победителей от путепровода через улицу Немига до улицы Машерова.
 
Движение всех видов транспорта закрывается завтра по улице Кальварийской, на участке дороги Пинской – Тимирязева. В связи с этим изменяются маршруты движения автобусов №40, 46, 78, 50, и троллейбусов №4, 7, 9, 13, 44, 57. Для обеспечения перевозок пассажиров организуется работа временных маршрутов: автобусного №166 «Диспетчерская станция «Одоевского» – станция «Масюковщина» и троллейбусного № 66 «Станция метро «Пушкинская» – улица Харьковская».
# общество

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