В Минске ограничивается движение транспорта на некоторых участках автомобильных дорог

Так, например, завтра с 9 до 13.00 будет ограничено движение по проспекту Победителей от путепровода через улицу Немига до улицы Машерова.

Движение всех видов транспорта закрывается завтра по улице Кальварийской, на участке дороги Пинской – Тимирязева. В связи с этим изменяются маршруты движения автобусов №40, 46, 78, 50, и троллейбусов №4, 7, 9, 13, 44, 57. Для обеспечения перевозок пассажиров организуется работа временных маршрутов: автобусного №166 «Диспетчерская станция «Одоевского» – станция «Масюковщина» и троллейбусного № 66 «Станция метро «Пушкинская» – улица Харьковская».

Это связано с проведением спортивных мероприятий, посвященных Дню Независимости.