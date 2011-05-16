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В Минске ограничат доступ посторонним в неэксплуатируемые здания

16 мая 2011 11:43
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За последнее время на пустующих объектах увеличилось количество пожаров.

Во время мониторинга спасатели проверили чердаки, частные дома, стройучастки. Под особым контролем оказались новостройки, объекты реконструкции и капитального ремонта.

Специалисты обследовали более 80 адресов и выявили ряд нарушений. В результате, приостановлено использование десятков бытовых помещений, 60 участков электросети, а также двух теплогенерирующих установок. 40 руководителей привлечены к административной ответственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Тулай, первый заместитель Минского городского управления МЧС:
Основная работа по профилактике пожаров в данных зданиях — это ограничение доступа посторонних лиц для того, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию и не допустить пожаров и гибели людей. С учётом того, что субъектами профилактики являются администрации районов, они также должны будут проводить мониторинг, для этого созданы определённые группы.

# общество

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