В Минске обсуждают главные направления совершенствования системы нацбезопасности

Государство должно быть заблаговременно готово к нейтрализации любых угроз. В Минске представители власти, правоохранительных органов, ведомственных вузов и молодежь обсуждают основные направления совершенствования системы нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке более 10 вопросов. Среди основных – влияние санкций, киберпреступность, энергетическая безопасность.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: Мы знаем, какая обстановка сейчас в мире, вокруг наших границ. Невероятное санкционное давление, информационное давление, рост киберпреступлений и другие угрозы национальной безопасности. Мы постоянно совершенствуем нашу работу, стараемся идти по всем направлениям.

Алексей Бессонов, ректор Московской академии Следственного комитета России:

Мы с вами видим сегодня, какая идет информационная война, воздействие на умы, души людей с целью побуждения к тому, чтобы они поступали противоправно, деструктивно по отношению и к государствам, и к своему народу. Поэтому наша задача сегодня – изучать, как ведется информационная война, разрабатывать методы противодействия этому злу, чтобы враг не достиг намеченных целей.

Среди участников диалога – представители России и Азербайджана. Итогом конференции станет разработка конкретных рекомендаций для поддержания уровня нацбезопасности.