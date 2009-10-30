В Минске обсудят вопросы интеграции беженцев и толерантности в обществе

В Беларусь приехали представители ООН, Ерокомиссии, Минтруда и соцзащиты, международных и общественных организаций, сообщества беженцев, правоохранители и педагоги.В последнее время внешняя миграция стала масштабным явлением и оказывает существенное влияние, как на демографические процессы, так и на социально-экономическое развитие государств. В миграционные органы Беларуси за 12 лет за признанием обратились более трёх тысяч беженцев из 13 стран. Статус получил практически каждый четвертый. Самая многочисленная группа – беженцы из государств дальнего зарубежья, прежде всего из Афганистана.