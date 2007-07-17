В Минске обнаружена бомба

Снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в ходе ремонтных работ теплотрассы на улице Герасименко, буквально в 100 метрах от школы.

Для обезвреживания снаряда к месту выехала сапёрно-пиротехническая группа. В считанные минуты опасный механизм был извлечен из земли и далее вывезен за пределы столицы на полигон и уничтожен.

О том, что люди на улице Герасименко живут "на пороховой почке", сами они могли только догадываться. Снаряд 152 калибра из артиллерийской пушки выстрелил более полувека назад. Упал и лежал в земле с механизмом на взводе. Это значит, что любое колебание - будь-то сжигание мусора на улице или шуточные игры детей с раскопками - и снаряд мог прийти в действие. Результат был бы трагическим - выбитые стекла в соседних домах, воронка от взрыва размером со стадион, тысячи осколков и жертвы. Но все обошлось, смерть прошла в нескольких метрах от рабочих экскаватора, у которых сегодня был совершенно обычный трудовой день.

Снаряд увезли без шума и пыли подальше от жилого района и случайные свидетели могли только догадываться, что могло бы произойти в случае "если бы... ". Сколько еще сюрпризов спрятано в недрах столицы никто и предположить не может. Только с начала этого года по всей Беларуси соперно-пиротехнические группы совершили более тысячи трехсот выездов, обнаружили и уничтожили восемь тысяч семьдесят четыре взрывных предмета, из которых артиллерийских снарядов - почти три тысячи.

